Титов предложил верифицировать ОКВЭД у бизнеса на основании данных транзакций

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил налоговой службе верифицировать правильность декларируемого бизнесом ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) на основании данных о транзакциях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил Минэкономразвития подготовить меры по реформированию и упрощению процедур выбора и применения бизнесом кодов ОКВЭД. При разработке мер премьер попросил учесть мнение региональных предпринимателей и бизнес-объединений.

"Сейчас налоговая служба достигла такой технической стадии, когда она в сотрудничестве с банковской системой может досконально понимать, чем именно занимается налогоплательщик, за что именно он получает деньги от клиентов. Думаю, что можно создать некую динамическую систему, которая будет отражать процентное соотношение поступлений от различных видов деятельности", - сообщил в четверг Титов ТАСС, комментируя поручение премьера.

Иначе говоря, "налогоплательщик декларирует определенный ОКВЭД, а налоговая затем по прошествии некоторого времени верифицирует его правильность на основании реальных данных о транзакциях", уточнил бизнес-омбудсмен.