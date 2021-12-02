Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд

РИМ, 2 декабря. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут четвертый месяц подряд, чему способствовал высокий спрос на пшеницу и молочные продукты. Такие данные распространила в четверг Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Cреднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в ноябре 134,4 пункта, что является самым высоким показателем с июня 2011 года. Данное значение на 1,2% выше показателя октября.

В частности, отмечается, что больше всего выросли цены на молочные продукты: индекс цен на данную категорию товаров возрос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. "Сохранялся высокий мировой импортный спрос на масло и сухое молоко", - отметили эксперты организации.

Индекс цен на зерновые ФАО в ноябре вырос на 3,1% по сравнению с октябрем, превысив на 23,2% уровень прошлого года. Цены на пшеницу достигли самого высокого уровня с мая 2011 года. "Рост отразил высокий спрос на фоне ограниченных поставок, особенно пшеницы высокого качества, в то время как [уровень] цен поддерживался" в том числе "неопределенностью, связанной с возможными изменениями экспортных мер в Российской Федерации", указали в организации ООН. Индекс цен на сахар увеличился в ноябре на 1,4%. Показатель индекса цен на растительные масла снизился на 0,3%, а на мясо - на 0,9%.