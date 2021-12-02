Около тысячи заявок на "арктический гектар" поступает ежемесячно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка тысячи заявлений на получение гектара на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ) поступают ежемесячно с начала действия программы. Заключены 1,2 тыс. договоров безвозмездного пользования, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"С 1 августа 2021 года стартовала программа предоставления земельных участков площадью до одного гектара в Арктике. <…> На пике поступает более одной тысячи заявлений ежемесячно. Всего уже получено от жителей арктических регионов более 4 тыс. заявлений, заключено 1,2 тыс. договоров безвозмездного пользования, выдано более 1 тыс. га участков", - сказал он, выступая на пленарном заседании "Арктика в центре внимания: государственная политика и общественный интерес" XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

Министр также подчеркнул ценность программы, которая позволяет людям строить жилье и создавать малый бизнес. Наибольший интерес к "арктическому гектару" на сегодня отмечен в Мурманской, Архангельской областях, а также в Республике Карелия.

Гектары в Арктике в приоритетном порядке предоставляются местным жителям. С 1 февраля 2022 года они станут доступны всем гражданам России, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарно для выбора граждан доступно около 1,1 млн га в Арктике.

По правилам участия в программе в течение одного года необходимо уведомить уполномоченный орган о выбранном виде использования земли, через три года в течение 3 месяцев задекларировать использование земли, а к завершению пятилетнего срока в течение полугода подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду, подтвердив ее использование.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.