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Китай планирует усилить регулирование рынка электронных сигарет

Правительство КНР запретило продажу электронных сигарет несовершеннолетним в 2018 году. Позже власти запретили онлайн-продажи данной продукции

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Государственное управление табачной монополии КНР усилит контроль за производством и продажей электронных сигарет и аналогичной продукции. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Согласно тексту документа, электронные сигареты должны соответствовать национальным стандартам и быть зарегистрированными управлением до поступления на рынок. Для этого будет создана специальная система регистрации. Производители устройств для курения должны также получать лицензию в управлении табачной монополии КНР.

Правительство КНР запретило продажу электронных сигарет несовершеннолетним в 2018 году. В 2019 году власти Китая запретили онлайн-продажи данной продукции.

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