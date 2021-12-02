Китай планирует усилить регулирование рынка электронных сигарет

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Государственное управление табачной монополии КНР усилит контроль за производством и продажей электронных сигарет и аналогичной продукции. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Согласно тексту документа, электронные сигареты должны соответствовать национальным стандартам и быть зарегистрированными управлением до поступления на рынок. Для этого будет создана специальная система регистрации. Производители устройств для курения должны также получать лицензию в управлении табачной монополии КНР.

Правительство КНР запретило продажу электронных сигарет несовершеннолетним в 2018 году. В 2019 году власти Китая запретили онлайн-продажи данной продукции.