"Нафтогаз" уверен, что при стабильной ситуации в энергосекторе Украине хватит газа на зиму

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Газохранилища Украины достаточно заполнены для прохождения отопительного сезона при условии сохранения стабильной ситуации в энергетическом секторе страны. Об этом сообщила в четверг компания "Нафтогаз Украины" в своем Telegram-канале.

"При сохранении стабильной ситуации в энергетическом секторе Украины газа в подземках хватит, чтобы комфортно пройти зиму", - заверили в компании.

По ее информации, на начало зимы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находится 16 млрд куб. м газа. "Такой объем запасов на 7,5% выше среднего уровня наполнения газохранилищ в начале декабря 2011-2019 годов", - отметили в "Нафтогазе".

29 ноября компания - оператор ПХГ "Укртрансгаз" сообщила, что хранилища заполнены на 53%, запасы топлива составляют 16,4 млрд куб. м. Ранее "Укртрансгаз" информировал, что Украина накопила в хранилищах достаточное количество газа - 19 млрд куб. м - для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажорных ситуаций. Закачка в ПХГ была прекращена 4 октября.

Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил правительству принять меры для бесперебойного обеспечения газом населения и бюджетных организаций. Однако из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений в некоторых областях Украины уже объявляли чрезвычайную ситуацию. В аналогичный период прошлого года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 26,9 млрд кубометров, или почти на 40% больше нынешних показателей.