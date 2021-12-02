Рада утвердила бюджет Украины на 2022 год с расходами на оборону почти в $12 млрд

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины в четверг утвердила проект государственного бюджета страны на 2022 год.

"Проект государственного бюджета на 2022 год принят во втором чтении и в целом", - сказал спикер Рады Руслан Стефанчук после голосования.

В проекте госбюджета ко второму чтению доходы увеличены на 4,3%, до 1 322,1 млрд гривен (примерно $49 млрд), расходы - на 3,9% до 1 497,7 млрд гривен (примерно $55,4 млрд). Кабинет министров также увеличил в доработанном проекте госбюджета расходы на национальную безопасность и оборону почти на 3,7 млрд гривен ($137 млн), до 323,138 млрд гривен (примерно $12 млрд), или 6% ВВП.

Военные расходы

В среду президент Владимир Зеленский, выступая в Раде с посланием к парламенту, сообщил, что на Украине впервые будут запущены "комплексная ракетная программа, программа возобновления украинского флота, программа создания кибервойск".

Кроме того, по словам Зеленского, "впервые за период независимости государство строит самолеты "Антонов" Ан-178 для своей армии", начинается строительство военного завода по производству беспилотников. Зеленский сравнил военный бюджет с 2018 годом при президенте Петре Порошенко, когда на финансирование сектора обороны и безопасности было выделено 191,7 млрд гривен (около $7 млрд).

Расчет на кредиты

Финансирование общего фонда бюджета в 2022 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 545,58 млрд гривен, в том числе внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2022 году составят 23% от общего объема поступлений, а внутренние - 77%.

Однако министр финансов Сергей Марченко, представляя проект бюджета, сообщил, что ведомство обеспокоено ростом инфляции в мире и удорожанием заимствований. "Нас не может не беспокоить перспектива повышения процентных ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения ресурса для Украины. Причина - беспрецедентно высокий уровень инфляции в странах мира", - сказал он с парламентской трибуны.

Долги и инфляция

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 725,3 млрд гривен (50,8% от прогнозного ВВП). Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 368 млрд гривен (6,9% от прогнозного ВВП).

Дефицит госбюджета закладывается на уровне 3,5% ВВП, рост ВВП - на уровне 3,8%, инфляция - 6,2%. Средний курс гривны к доллару заложен в пределах 28,6-28,7 гривны за доллар. Уровень безработицы составит 8,5%. Ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 6,5%, а импорт - на 9,6%.