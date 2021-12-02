Кабмин снимет ограничения на численность сотрудников резидентов ТОР в моногородах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство России снимет ограничения на численность сотрудников резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Сегодня рассмотрим законопроект, который поможет улучшить работу территорий опережающего развития в моногородах. Сейчас одним из ключевых условий для получения статуса резидента ТОР является численность персонала предприятия, - сказал глава правительства. - Она не должна превышать 20% от числа занятых всех организаций моногорода. Зачастую это становится серьезным ограничением для тех, кто четко исполняет соглашение о ведении деятельности и хочет дальше развиваться, ведь доля сотрудников, как правило, увеличивается либо вместе с расширением производства, либо из-за оттока жителей".

По словам Мишустина, в каждом из таких случаев возникает риск, что резидент ТОР будет исключен из реестра, потеряет льготы и будет вынужден прекратить деятельность. "Так быть не должно", - указал премьер.

"Законодательные изменения снимут с компаний в моногородах обязательство не увеличивать число сотрудников", - сообщил он. "Это даст им необходимые гарантии, обеспечит стабильную реализацию инвестиционных проектов, повысит экономический эффект от вложенных средств, также сделает ТОРы привлекательными для потенциальных инвесторов", - подытожил глава кабмина.