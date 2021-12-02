Эксперт: развитие технологий добычи нефти и газа обеспечит сбалансированный энергопереход

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Энергетический переход пройдет более мягко и безболезненно при условии сохранения задач развития технологий добычи нефти и газа в России. Об этом в четверг на проходящем в гибридном формате конгрессе "Направления национального технологического прорыва 2030. Форсайт столетия" сказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"В отличие от <…> политики Европы и США, мы не считаем необходимым, правильным и достаточным для нашей страны отказываться от развития технологий добычи ископаемого топлива. Наоборот, целый ряд технологий, которые развиваются у нас в стране, необходимы для балансирования энергетического перехода и для того, чтобы этот энергопереход прошел наиболее мягко, стабильно и безболезненно. Это означает, что надо продолжать вкладываться в добычу нефти и газа", - сказал Песков.

Наряду с этим Россия должна готовить "собственный ответ на возобновляемые источники энергии", который связан, в первую очередь, с развитием технологий атомной и гидроэнергетики, которые могут быть дополнены подходами в области гравитационного накопления энергии, отметил спецпредставитель президента.

"Мы предполагаем, что политика учета углеродного следа <…> будет дополнена в ближайшие годы несколькими другими группами сквозных глобальных политик. Это политика по океану, космосу, на следующем горизонте - [политика, направленная] на перезагрузку глобальных прав человека как некоторой концепции, которая тоже носит исторический характер. Она сложилась около 70 лет назад, и уже пришла пора определенных изменений", - добавил он.

Глобальные риски

Рост углеродного следа спецпредставитель президента назвал лишь одной из глобальных экологических угроз ближайшего столетия, пути противодействия которым предстоит искать человечеству.

"На шкале угроз нас, очевидно, ждут <…> [проблемы], связанные с биогеохимическими изменениями, использованием земель, утратой биоразнообразия, закислением океана, аэрозольным закислением, химическим загрязнением, с потреблением пресной воды", - сказал он.

Для работы с этими рисками пока не существует сценариев реагирования, что требует другого уровня работы, в том числе РАН и российских министерств, считает эксперт.

"Это то, что нам предстоит в ближайшие 15 лет создать", - добавил он.

Песков уточнил, что России необходимо не только искать инструменты замедления процессов глобального потепления, но и разрабатывать стратегию климатической адаптации - меры подготовки экономики, социальной, политической сфер и логистики к новым условиям.

"Сегодня мы готовим предложения по Национальной экологической инициативе в рамках работы АСИ, которые направлены на работу по климатической адаптации к тому, что уже нельзя предотвратить. Эта стратегия адаптации должна появиться в России в ближайшие годы", - заключил Песков.

О конгрессе

Научно-технический конгресс "Направления национального технологического прорыва 2030. Форсайт столетия", проходящий 2 декабря в гибридном формате, посвящен научным областям, в которых на горизонте ближайшего десятилетия ожидаются масштабные прорывы, а также задачам, стоящим перед государством, научными центрами и бизнесом в таких сферах как энергопереход и климатические изменения. Одна из ключевых тем форума - обсуждение путей эффективной кооперации между Российской академией наук (РАН) и сообществом Национальной технологической инициативы (НТИ).

В конгрессе принимают участие представители РАН, Агентства стратегических инициатив и Платформы НТИ.