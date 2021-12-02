В ЕАБР заявили, что не испытывают потребности в срочной докапитализации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Достаточность капитала Евразийского банка развития (ЕАБР) находится на комфортном уровне, поэтому потребности в срочной докапитализации банк развития сейчас не испытывает, заявил журналистам глава ЕАБР Николай Подгузов в кулуарах Евразийского конгресса.

"Потребность в докапитализации - она не срочная, она будет реализовываться по мере роста портфеля банка. Сейчас нам дополнительный капитал для нашей деятельности не нужен. Капитализация - это действительно необходимое условие для того, чтобы банк имел возможность инвестировать. Но в настоящий момент уровень достаточности капитала банка абсолютно комфортен и позволяет наращивать портфель", - сказал он.

Подгузов отметил, что если размер кредитного портфеля ЕАБР потребует докапитализации, банк обратится к действующим акционерам, и, возможно, к этому времени получит дополнительный капитал от новых членов.

Ранее в стратегии банка развития сообщалось, что ЕАБР для достижения целей новой стратегии на 2022-2026 годы может потребоваться докапитализация на $1 млрд. Совокупный объем инвестиций ЕАБР, согласно стратегии, в течение пяти лет составит $10,9 млрд.

О банке

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, а также всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Объявленный капитал ЕАБР составляет $7 млрд.

Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, "зеленой" энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.