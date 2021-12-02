В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для пострадавших от стихийных бедствий

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий право заемщиков - физических лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, на получение кредитных каникул по договорам потребительского кредита (займа). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящий момент законом определяются правила изменения порядка погашения кредитной задолженности по обязательствам, обеспеченным ипотекой. Одним из оснований такого изменения является нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, к которой, в том числе, относится снижение его дохода. Действующий закон не относит к числу трудных жизненных ситуаций природные и техногенные катастрофы, в которых могли пострадать заемщики.

В июле 2021 года ЦБ РФ призвал банки и микрофинансовые организации (МФО) реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга, говорится в пояснительной записке. Однако поскольку эти рекомендации носят для кредиторов добровольный характер, законопроектом предлагается дать заемщику-физлицу право на изменение условий кредитных договоров (в том числе ипотечных), договоров займа, которые заключены в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае, если заемщик является пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Для изменения условий кредитования заемщик должен предоставить кредитору документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации, а также документы о включении заемщика в список пострадавших от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Также законопроект предусматривает поправки в закон "О кредитных историях", согласно которым бюро кредитных историй и кредиторы не будут учитывать изменение условий кредитования по заявлению заемщика, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.

Принятие законопроекта позволит снизить долговую нагрузку гражданам по кредитным (в том числе ипотечным) обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий, указывают авторы документа.