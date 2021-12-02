В ЦБ сообщили, что большинство микрозаймов в России выдают по ставке от 292% до 365%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Большая часть микрозаймов в России выдается по ставке от 292% до 365% годовых, сообщил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков на XX Юбилейной Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

"У нас практически весь рынок необеспеченного потребительского кредитования (в части микрофинансовых организаций - ТАСС) выдает займы почти под 365% годовых. На сегодняшний день, если так более точно посчитать, это 75% от общего количества договоров и 56% от общего процента выдач. Это ставки от 0,8% в день, то есть 292% годовых и выше, то есть до 1% в день", - отметил Кочетков.

Он также напомнил, что в Госдуму вносится законопроект об ограничении процентных ставок. "Сегодня законопроект содержит следующие ограничения: это 0,8% в день, это 292% годовых. Но я хочу подчеркнуть, что дискуссия еще не закончена", - добавил представитель ЦБ.

По данным Банка России, за январь - сентябрь 2021 года МФО выдали займов на 440 млрд рублей, что на 53% больше относительно аналогичного периода 2020 года.

Как следует из доклада заместителя руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Сергея Колганова, число нарушений требований к соблюдению полной стоимости кредита в МФО в январе - сентябре снизилось почти вдвое.

"За девять месяцев 2021 года общее количество нарушений снизилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Число нарушений ПСК в части МФО снизилось в 2,4 раза, в кооперативах - в 2,3 раза, в ломбардах - в 1,5 раза", - отмечается в докладе, с которым спикер выступил на конференции.

В докладе также указывается , что нарушения требований ПСК по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократились с 53,28% до 50%.