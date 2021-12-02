ЕАБР готов выступить кредитором строительства автомобильной дороги "Меридиан"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) готов выступить кредитором и организатором финансирования автомобильной дороги "Меридиан" в рамках строительства международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Об этом говорится в сообщении банка развития.

"Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках строительства международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" готов выступить в качестве кредитора и организатора финансирования автомобильной дороги "Меридиан". Меморандум об этом в ходе Евразийского конгресса подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель совета директоров акционерного общества "Русская холдинговая компания" (АО "РХК") Александр Рязанов", - отмечается в сообщении.

В сообщении уточняется, что трасса планируется в обход крупных городов и должна пройти по территории восьми субъектов Российской Федерации: от автомобильного пункта пропуска "Красная Горка" на границе с Белоруссией в Смоленской области до МАПП "Маштаково" и "Сагарчин" в Оренбургской области. Обсуждаемая протяженность трассы по территории России составит от 1 300 до 2 021 км.

Как сообщил позднее журналистам Подгузов в кулуарах Евразийского конгресса, стоимость этого участка трассы предварительно оценивается в 420-430 млрд рублей. "Соответственно ЕАБР планирует выступить лидером синдицированного кредита и привлечь в проект до 50% необходимых средств. Предполагается, что там будет и капитальный грант", - сказал он.

Потенциальный среднегодовой объем грузов, перевозимых по трассе к 2035 году, по разным оценкам, составит от 6,1 до 11,5 млн тонн, из которых порядка 11% транзитные грузы, прогнозный объем автомобильного трафика - до 12 тыс. авто в сутки.

Русская холдинговая компания выступает инициатором проекта "Меридиан". Компании принадлежит 80% коридора трассы, она осуществляет инженерные изыскания по проекту и проектные работы.

"Евразийские транспортные коридоры - приоритет в нашей работе, закрепленный в обновленной стратегии ЕАБР. "Европа - Западный Китай" - один из мегапроектов в области транспортно-логистической инфраструктуры. Эта транспортная артерия строится отдельными участками, и на ее реализацию уйдет еще не один год, зато в итоге несколько стран получат колоссальное логистическое преимущество, единый маршрут, который разом увеличит транзитный потенциал евразийского пространства. ЕАБР участвует в финансировании строительства обхода города Тольятти, Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Теперь начинаем работу и над альтернативными участками трансконтинентального маршрута", - прокомментировал договоренности Подгузов, чьи слова привела пресс-служба ЕАБР.