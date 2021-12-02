На выставке "Экспо-2020" в Дубае открылся фестиваль Moscow Gastronomic Week

МОСКВА, 2 декабря./ТАСС/. Фестиваль Moscow Gastronomic Week открылся на международной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Он продлится до 9 декабря и представит на выставке современную московскую кухню, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в рамках фестиваля появится специальное меню в семи ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin.

"Столица России сегодня входит в число мировых гастрономических центров. В первую очередь, это заслуга самих рестораторов, они предлагают интересные концепции, оригинальные и аутентичные блюда. Как современный и гостеприимный город, мы всегда открыты для обмена опытом и совместных международных проектов", - сказала Сергунина.

По словам организаторов, фестиваль стал частью масштабной программы в ОАЭ, которая посвящена ключевым направлениям развития российской столицы - от предпринимательства и внедрения передовых технологий до культуры, туризма и гастрономии. В нее также вошли концерты с участием всемирно известных артистов, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты.

"Дубайские рестораны-участники Moscow Gastronomic Week предложат сразу несколько блюд от приглашенных московских шефов Максима Тарусина и Евгения Викентьева. Например, в меню - оливье с домашней птицей, кулебяка с лососем, авторский холодец, холодный борщ, пожарская котлета, а также десерт из томских белых грибов", - рассказал собеседник агентства.

О выставке

Международная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.

Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к Экспо создаются дополнительные рабочие места.