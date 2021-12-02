Китай и РФ намерены довести совместный товарооборот до $200 млрд в год

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Китая и России намерены увеличить ежегодный двусторонний товарооборот до $200 млрд, поскольку для этого есть благоприятные предпосылки. С таким заявлением выступила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

"В ходе недавно состоявшейся [в формате видеоконференции] 26-й регулярной встречи глав китайского и российского правительств обе стороны отметили благоприятные тенденции в развитии отношений Китая и России и осуществляемого между ними прагматического сотрудничества во всех направлениях", - сказала она, комментируя переговоры премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Официальный представитель напомнила, что объем торговли Китая и России за последние 10 месяцев превысил $115,6 млрд. "Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. <...> Минкоммерции совместно с российской стороной составило дорожную карту интенсивного двустороннего развития сферы торговли товарами и услугами, поставив задачу довести наш товарооборот до $200 млрд", - добавила она.

Как уточнила Шу Цзюэтин, в текущем году КНР и РФ продемонстрировали рекордные показатели в области торговли. "Стороны достигли взаимопонимания по многим вопросам, касающимся дальнейшего укрепления сотрудничества, создав новый импульс для формирования китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия", - подчеркнула представитель.

По ее словам, Пекин и Москва будут стимулировать развитие совместных проектов в области электронной коммерции и упрощать процедуры в торговле.

30 ноября в формате видеоконференции состоялась 26-я регулярная встреча на уровне глав правительств России и Китая. Ли Кэцян и Мишустин обсудили итоги взаимодействия за последний год, а также широкий перечень вопросов, касающихся развития двусторонних связей по многим направлениям.