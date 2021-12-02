"Уральские авиалинии" с 20 декабря запускают рейсы из Екатеринбурга к озеру Иссык-Куль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" с 20 декабря запускают еженедельные рейсы из Екатеринбурга в село Тамчи в Киргизии, которое расположено на северном берегу одного из крупнейших озер мира Иссык-Куль. Об этом сообщается в официальной группе авиакомпании в соцсети "ВКонтакте".

"С 20 декабря мы будем летать из Екатеринбурга в Тамчи (Иссык-Куль) каждый понедельник, а из Тамчи в Екатеринбург - каждый вторник", - говорится в сообщении.

Согласно сайту авиакомпании, рейсы будет выполнять Airbus A320, вылет из Екатеринбурга планируется на 22:00 по местному времени (20:00 мск), из Тамчи - в 03:10 (00:10 мск). Время в пути составит чуть более трех часов.

Иссык-Куль - самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой. Рядом в верхней части Каракольского ущелья находится горнолыжный курорт, а также источники с термальной водой.