Титов: в России нужно запустить программу комплексной поддержки малых производств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что в стране необходимо запустить программу комплексной поддержки малых производственных предприятий, которые используют современные технологии. Такое мнение он высказал в четверг ТАСС.

"В прошлом году мы подготовили с компанией "Иннопрактика" специальный доклад по развитию высокотехнологичных компаний. Была в правительстве создана специальная рабочая группа по реализации предложений этого доклада. Поручение председателя правительства как раз идет в русле этой работы, и мы поддерживаем необходимость этой работы. Думаем, что в этом направлении государство сейчас будет работать очень активно. Но мы бы еще отметили важность поддержки новых компаний, которые используют не такие высокие технологии, а просто современные промышленные технологии", - сказал Титов.

По его словам, малые производства простых вещей - это очень важная часть экономики. Он напомнил, что для таких предприятий уже действуют определенные стимулы - СПИК, ТОР, программы Фонда развития промышленности.

"Но, как правило, это все не сфокусировано на конкретных площадках. И мы считаем, надо запустить еще программу комплексной поддержки малого производственного бизнеса, где на одной площадке будут собраны льготная аренда уже готовых помещений, пониженные налоги и страховые взносы, доступное финансирование и гарантии, подключение к инфраструктуре", - отметил бизнес-омбудсмен.