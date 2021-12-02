Расписки VK растут на 7,3% на новости о покупке группой "СОГАЗ" доли в компании

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Стоимость АДР компании VK (ранее Mail.ru Group) в ходе торгов на Московской бирже растет на 7,3%, до 18,62 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:47 мск.

Расписки растут на новости о продаже холдингом USM пакета акций VK группе "СОГАЗ".

К 15:10 мск расписки компании замедлили рост и торговались на уровне 18,26 рубля за бумагу (+5,23%).

Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций компании. В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK был продан группе "СОГАЗ".