Дирекция СМП: к 2030 году для регулярной работы пути необходимо иметь до 14 ледоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия для обеспечения регулярной работы Северного морского пути (СМП) к 2030 году должна иметь в эксплуатации 12-14 ледоколов. Такое мнение высказал в четверг глава дирекции СМП, заместитель генерального директора ГК "Росатом" Вячеслав Рукша на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" в Петербурге.

"Я также хотел бы напомнить, почему нам нужны такие высокие темпы строительства. Потому что из четырех действующих ледоколов три ледокола, "Таймыр", "Вайгач" и "Ямал", будут все равно скоро выведены из эксплуатации в связи с их возрастом, где-то в районе 32-35 лет. В этом смысле на рубеже 2030 года у нас должно быть как минимум 7 атомных ледоколов. А нужно иметь 12-14 ледоколов", - рассказал Вячеслав Рукша на пленарном заседании международного форума.

По словам главы Дирекции СМП, на сегодняшний день возможности судостроительной отрасли не соответствуют потребностям Северного морского пути в части обеспечения регулярного судоходства в регионе. Строительство одного атомного ледокола, как отметил Рукша, занимает около двух-трех лет.

Одним из путей ускорения в создании большого ледокольного флота может стать строительство ледоколов, которые бы работали на сжиженном природном газе (СПГ). Перспективным проектом, по оценке заместителя гендиректора "Росатома", является спроектированный совместно с финской инжиниринговой компанией двухтопливный ледокол Aker ARC 123 мощностью 55 МВт, работающий на СПГ и дизельном топливе.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы. Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.