Доходы бюджета Тульской области на 2021 год увеличили на 4,4 млрд рублей

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы на внеочередном заседании в четверг внесли изменения в закон о бюджет региона на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов, увеличив сумму дохода в текущем году до 106,9 млрд рублей. Дополнительно поступившие 4,4 млрд рублей направят, в том числе на сферы здравоохранения и образования, сообщила пресс-служба облдумы.

"Доходы бюджета Тульской области на 2021 год увеличены более чем на 4,4 млрд рублей и составят почти 106,9 млрд рублей. <...> Корректировка бюджета позволит выделить больше средств на важные социальные направления, в том числе здравоохранение и образование", - говорится в сообщении.

Из дополнительно поступивших средств около 850 млн рублей направят на строительство онкологического центра в Туле, еще порядка 430 млн рублей - на закупку препаратов для онкологических и гематологических больных. "В рамках программы развития образования дополнительно выделяется 400 млн рублей для повышения заработной платы учителей и завершения строительства детских садов", - приводит пресс-служба слова председатель думского комитета по экономической политике и финансам Галины Алешиной.

Увеличение доходов связано с приростом поступлений от налога на прибыль в таких отраслях, как химия, металлургия и сельское хозяйство. Также увеличилось поступление от налогов на доходы физических лиц, на имущество организаций. Расходы бюджета составят около 109,1 млрд рублей, дефицит сокращается на 4,7 млрд рублей. "В итоге он составит немногим более 2 млрд рублей, или около 3% от объема налоговых и неналоговых доходов", - отметили в пресс-службе.

Депутаты в конце сентября уже вносили изменения в бюджет на 2021 год, увеличив сумму доходов более чем на 6,4 млрд рублей - до 102,4 млрд рублей. Расходы были утверждены в сумме 109,3 млрд рублей. Дефицит прогнозировался на уровне 6,91 млрд рублей, ранее его объем составлял 7,2 млрд рублей.