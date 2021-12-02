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Авиакомпания Red Wings приостановила рейсы Екатеринбург - Тобольск из-за пандемии

Вторая причина приостановки полетов - низкий сезон

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings приостановила рейсы Екатеринбург - Тобольск по причине ковидных ограничений и низкого спроса на направление. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе УК "Аэропорты регионов"

"Red Wings приняла решение приостановить полеты из Екатеринбурга в Тобольск на фоне пандемии и низкого сезона. <...> Рейсы Екатеринбург - Тобольск - Екатеринбург 30 декабря и 3 января 2022 сохраняются", - сказали в пресс-службе.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.

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