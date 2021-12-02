Продюсер Киселев требует взыскать с Крутого 1 млн рублей за слова о срыве "Новой волны"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Основатель "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв требует взыскать с композитора Игоря Крутого 1 млн рублей за его слова на пресс-конференции, которые опубликовало сетевое издание Super.ru, посвященные фестивалю "Новая волна". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, в который поступило исковое заявление.

"Киселев Владимир Владимировича требует признать сведения статьи от 24.08.19 на сайте Super.ru не соответствующим действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение статьи и взыскать с Крутого Игоря Яковлевича компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей и госпошлину 300 рублей", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что рассмотрение иска назначено на 10 декабря.

В конце августа 2019 года Крутой на пресс-конференции заявил, что Киселев попытался сорвать фестиваль "Новая Волна" в Сочи, который организовал композитор. По словам Крутого, основатель "Русской медиагруппы" организовал аналогичное мероприятие примерно в те же даты, что и даты поведения "Новой волны", и пригласил туда тех же артистов для выступления. Заявление Крутого было опубликовано на сайте Super.ru.