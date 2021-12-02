"Россети" создали центр по развитию систем накопления энергии и "умных" сетей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Россети" на базе своей дочерней компании "Россети Научно-технический центр" создали центр, деятельность которого будет сосредоточена на развитии систем накопления энергии и "умных" сетей, говорится в сообщении группы.

"Центр образован на базе дочерней компании - "Россети Научно-технический центр" (АО "ФИЦ") для актуализации политики применения систем накопления энергии и элементов активно-адаптивных распределительных сетей традиционного и нового технологического уклада, создания методологии технико-экономической оценки применения СНЭ, сопровождения практического внедрения этих технологий в сетевом комплексе", - отмечается в сообщении.

В частности, центр будет заниматься разработкой и актуализацией действующих стандартов в части накопителей и элементов активно-адаптивных распределительных сетей, а также подготовкой рекомендаций и мониторингом уровня локализации производства высокотехнологичного оборудования и его компонентов. Он также будет разрабатывать программы и методики испытаний накопителей и "умных" электросетей, проводить комплексные и функциональные исследования новых технологий и их компонентов.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.