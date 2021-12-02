Министры мониторингового комитета ОПЕК+ начали обсуждать план по добыче нефти на январь

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором планируется обсудить план по восстановлению добычи нефти в январе, началось, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

"Да, встреча началась", - сказал он. На встрече министры должны обсудить план по восстановлению добычи нефти на январь. До сих пор союзники наращивали добычу на 400 тыс. б/c в месяц с августа. Ожидалось, что темпы сохранятся, по крайней мере, до весны. Однако сейчас помешать этим планам может сезонное замедление спроса, а также появление нового штамма "омикрон". Впрочем, опасность нового варианта коронавируса еще до конца не ясна.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Министры рассмотрят доклад по рынку нефти, подготовленный техническим комитетом ОПЕК+, который заседал также в режиме онлайн накануне. Если мониторинг ОПЕК+ придет к консенсусу и вынесет рекомендацию по уровням добычи на январь, то закрепить его останется только на министерской встрече ОПЕК +, которая назначена на 16:00 мск.

Согласно докладу техкомитета (ТАСС с ним ознакомился), спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,65 млн б/с, оценка снижена на 160 тыс. б/с по сравнению с предыдущей (5,82 млн б/с).

При этом уже в начале 2022 года баланс на глобальном рынке нефти в 2022 году сместится в сторону переизбытка предложения. Как ожидают эксперты, в среднем по году профицит предложения составит 1,7 млн баррелей в сутки в 2022 году, тогда как в 2021 году на рынке наблюдался дефицит в объеме 1,2 млн б/с. По базовому сценарию, который учитывает последние решения ОПЕК+ и объявленную США продажу 50 млн баррелей из стратегических резервов, в январе 2022 года профицит нефти составит 2 млн б/с, в феврале - 3,4 млн б/с, в марте - 3,8 млн б/с. В последующие месяцы он будет снижаться, но в той или иной степени сохранится на протяжении всего года.

При этом по альтернативному сценарию, который также учитывает решения ОПЕК+ и распечатывание резерва, но на фоне более медленного роста спроса, профицит по году в целом может составить 3,1 млн б/с. В этом варианте переизбыток нефти в январе может составить 3,7 млн б/с, в феврале - 5,2 млн б/с, в марте - 5,6 млн б/с.