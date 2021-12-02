Новосибирский бизнес получил более 500 млн рублей господдержки за период нерабочих дней

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Бизнес в Новосибирской области получил 560 млн рублей господдержки, в том числе за ограничения в работе в период нерабочих дней, установленный с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Легостаев.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Он поручил правительству реализовать меры поддержки бизнеса в связи антиковидными ограничениями. С 1 ноября по 15 декабря налоговые органы принимают заявления на единовременные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в том числе из-за введения нерабочих дней.

"На сегодняшний день уже воспользовались таким правом более 10 тыс. налогоплательщиков Новосибирской области - это организации и индивидуальные предприниматели, и рассмотрев эти заявления, уже более 8,5 тыс. налогоплательщиков получили субсидии из бюджета в размере 560 млн рублей", - сказал Легостаев.

В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция. Это сфера физкультурно-оздоровительных услуг, дополнительного образования для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Легостаев уточнил, что размер субсидии разный в зависимости от количества наемных работников. По его словам, некоммерческих и социально ориентированных организаций в регионе около тысячи, а количество организаций и предпринимателей, которые соответствуют критериям для получения господдержки, гораздо больше. "У нас их более 50 тыс., на сегодняшний день заявления подали всего 10,5 тыс.", - добавил он.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Андрей Гончаров сообщил, что все действующий меры поддержки предпринимателей в регионе сохраняются, однако разработка новых пока не планируется. "Над ними мы пока не работаем, потому что как такового локдауна нет. Понятно, что есть определенные условия (в регионе действует система QR-кодов в общепите с 12 ноября), при которых заведения того же общепита или гостиничного сервиса, или сферы услуг, сталкиваются с определенными трудностями, но я еще раз подчеркну, что это отчасти работа руководителей со своими коллективами, а также с посетителями и гостями", - резюмировал министр.

О ситуации в регионе

С 12 октября в области ввели обязательную вакцинацию работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, при посещении массовых мероприятий; с 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

По данным оперативного штаба на утро 2 декабря, в регионе зарегистрировали 83 525 случаев коронавируса (+391 за сутки), в том числе у 8 853 детей. 57 606 пациентов полностью выздоровели (+134 за сутки).