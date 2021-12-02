Disney впервые возглавит женщина

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Совет директоров американской корпорации The Walt Disney Company впервые за 98 лет существования компании возглавит женщина. Об этом говорится в пресс-релизе компании, выпущенном в среду.

"Совет директоров The Walt Disney Company объявил об избрании Сьюзен Арнольд председателем с 31 декабря 2021 года", - говорится в пресс-релизе компании. Она сменит на посту Роберта Айгера, который уйдет в отставку.

Согласно пресс-релизу, Сьюзен Арнольд "с нетерпением ждет возможности продолжать служить долгосрочным интересам акционеров Disney и тесно сотрудничать с ее генеральным директором".

Согласно Disney, Сьюзен Арнольд вошла в совет директоров компании в 2007 году. В 2018 году она стала главным независимым директором совета. Кроме того, она входила в состав руководства таких компаний, как Procter & Gamble и McDonald's.