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Disney впервые возглавит женщина

Сьюзен Арнольд сменит на посту председателя Совета директоров компании Роберта Айгера
Сьюзен Арнольд EPA-EFE/Heidi Gutman/Disney/ABC Television Group
Описание
Сьюзен Арнольд
© EPA-EFE/Heidi Gutman/Disney/ABC Television Group

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Совет директоров американской корпорации The Walt Disney Company впервые за 98 лет существования компании возглавит женщина. Об этом говорится в пресс-релизе компании, выпущенном в среду.

"Совет директоров The Walt Disney Company объявил об избрании Сьюзен Арнольд председателем с 31 декабря 2021 года", - говорится в пресс-релизе компании. Она сменит на посту Роберта Айгера, который уйдет в отставку.

Согласно пресс-релизу, Сьюзен Арнольд "с нетерпением ждет возможности продолжать служить долгосрочным интересам акционеров Disney и тесно сотрудничать с ее генеральным директором".

Согласно Disney, Сьюзен Арнольд вошла в совет директоров компании в 2007 году. В 2018 году она стала главным независимым директором совета. Кроме того, она входила в состав руководства таких компаний, как Procter & Gamble и McDonald's.

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