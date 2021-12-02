Стенд по испытанию нефтяных труб большого диаметра запустят в Челябинске в 2022 году

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые Уральского НОЦ совместно с индустриальным партнером разрабатывают стенд для испытаний труб большого диаметра для нефтепромышленности, запустить такой стенд планируется летом 2022 года. Об этом сообщил журналистам президент холдинга "Челтек", в который входит ООО "Уральский инжиниринговый центр" (индустриальный партнер), Валерий Бодров.

"Это уникальный стенд для испытания [нефтяных] труб большого диаметра, который позволит существенно расширить возможности по эксплуатации труб и их ремонта. Этот стенд на сегодняшний день, по нашим данным, единственный в мире, и мы должны его запустить в июне следующего года", - сказал Бодров.

Проект реализуется учеными Южно-Уральского госуниверситета.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.