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ФАС согласовала цену на подростковую вакцину "Спутник М" в 600,5 рубля

Более низкая цена связана с сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутником V"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ФАС России согласовала цену на вакцину для профилактики коронавируса для детей "Спутник M" на уровне 600,48 рубля, это на 30% ниже цены "Спутника V", сообщает пресс-служба ФАС.

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"Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V" и составляет 600,48 рубля", - говорится в сообщении.

Более низкая цена связана с сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутником V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц, отмечается в сообщении.

Министерство здравоохранения 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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