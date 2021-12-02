Принимающим мошеннические вызовы операторам может грозить административное наказание

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В России прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые принимают в свою систему мошеннические вызовы. Об этом сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин на форуме "AntiFraud Russia".

"Подменять телефонный номер нельзя. Сейчас прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые "приземляют" у себя вызов и таким образом становятся соучастниками мошенничества. Но для этого нужно настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера. Писать официальные запросы - долго, с таким подходом ни один активный мошеннический номер вычислить не получится. Обычно операторы сами приходят в Минцифры и жалуются на мошенников. Такие звонки наносят удар по репутации операторов", - отметил он.

Бенгин добавил, что "большая четверка" операторов создала и успешно тестирует собственную систему верификации звонков, чтобы обезопасить своих абонентов. "Для безупречной работы системы к ней должны быть подключены все действующие российские операторы. Сейчас их больше тысячи. Телефонное мошенничество - очень чувствительная тема. Отчеты и планы изучают не только те, кто ведет борьбу с телефонным мошенничеством, но и те, кто помогает ему развиваться", - заключил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России.