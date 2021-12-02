"Почта России" открыла 20 новых направлений доставки за рубеж авиарейсами из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. АО "Почта России" значительно увеличила количество прямых зарубежных рейсов из петербургского аэропорта Пулково, запустив доставку почты и посылок самолетами различных авиакомпаний по 20 новым направлениям. Благодаря минующим Москву рейсам срок доставки международных отправлений сократится на одни-двое суток, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе макрорегиона "Северо-Запад" компании.

"Почта России" существенно нарастила число прямых зарубежных рейсов из Санкт-Петербурга. Благодаря сотрудничеству с Turkish Airlines международные посылки теперь будут отправляться из Пулково в Великобританию, Германию, Испанию, Израиль, Норвегию, Финляндию, Турцию, Данию, Хорватию, Грецию, Бельгию, Индию, Сингапур, Тайвань, Болгарию, Сербию, Венгрию, Польшу, Грузию и Азербайджан", - сказали в пресс-службе.

Расширить количество рейсов и их направлений было важно к высокому сезону предпраздничных распродаж и росту числа заказов граждан в интернет-магазинах, отметили в пресс-службе. За прошедшие 10 месяцев 2021 года клиенты "Почты России" в Санкт-Петербурге отправили свыше 700 тыс. международных посылок как авиапочтой, так и другими видами транспорта, что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

"Почта России" возобновила прямые рейсы из Пулково за рубеж в октябре 2021 года. Тогда были открыты девять направлений международного сообщения. В 2023 году "Почта России" планирует открыть в петербургском аэропорту Пулково новый почтовый терминал, что также позволит значительно ускорить обработку авиапочты.