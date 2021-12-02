Власти Коми намерены добиться включения в госрезерв вреда угольных отвалов Воркуты и Инты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Коми добивается включения в государственный резерв объектов накопленного вреда угольных отвалов, оставшихся в арктических моногородах Воркута и Инта, они были накоплены еще с 1930-х годов. Правительство региона ожидает согласования этого перечня в правительстве России, сообщил в четверг на форуме "Арктика: настоящее и будущее" первый заместитель правительства Коми Игорь Булатов.

"В настоящее время мы с Министерством природных ресурсов России направили материалы и отрабатываем перечень включения в государственный реестр объектов накопленного вреда. На данный момент ответа еще не получили, но работа идет плотно. Ожидаем согласования данного вопроса", - сказал Булатов.

По его данным, на территории Воркуты и Инты с 1930-х годов велась добыча угля, остались большие угольные отвалы попутных пород и продуктов обработки угля. При этом всегда существовала проблема горящих отвалов, что происходило в результате нарушения технологии укладки горной породы, поднятой на поверхность. Отвалы загрязняют почву и прилегающую территорию. "Согласно проведенным исследованиям, отвалы содержат тяжелые металлы и все это негативным образом отражается на здоровье населения. Производственные объекты - выработанные шахты и породные отвалы - обладают признаками накопленного экологического вреда окружающей среде и представляют потенциальную опасность загрязнения окружающей среды <…>. Включение этих объектов в государственный реестр накопленного вреда позволит организовать работу по выработке новых проектных решений, основанных на современных технологиях, исключающих дальнейшее негативное воздействие породных отходов на окружающую среду и здоровье населения", - сказал Булатов.

Он предложил также внести изменения в федеральное законодательство в части уточнения порядка учета подобных объектов, расширить критерии их учета и включения в перечень, чтобы включать в госреестр не только объекты, оказывающие влияние на окружающую среду, но и представляющие потенциальную опасность загрязнения.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.

Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.