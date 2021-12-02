МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" планирует капитальные затраты на 2022 год в объеме около 210 млрд рублей, 23 млрд рублей из них - на программу развития "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП). Об этом сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телеконференции с инвесторами.

"Мы планируем программу 2022 года примерно в тех же объемах, с учетом сегмента НМТП это будет порядка 210 млрд, из которых порядка 23 млрд - это будет инвестиционная программа "Новороссийского морского торгового порта", - сказал он.

Гришанин сообщил, что "Транснефть" ожидает прокачку нефти по итогам 2021 года в объеме 448-450 млн тонн, в 2022 году - 455-458 млн тонн.

"Мы думаем, что объем прокачки нефти составит где-то 448-450 млн тонн по системе. Заявки у нас на 2022 год - порядка 455-458 млн тонн", - сказал он.

Объем прокачки нефтепродуктов в 2021 году ожидается на уровне 2020 года - 38 млн тонн, в таком же объеме планируется сохранить прокачку и в 2022 году, добавил Гришанин.

Дивиденды КТК

Кроме того, Гришанин сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может выплатить дивиденды в 2022 году в объеме $1,1 млрд.

"КТК планирует выплатить дивиденды на уровне $1,1 млрд в следующем году, из которых, как вы знаете, 7% причитаются "Транснефти", - сказал он.