Резиденты ТОСЭР намерены создать более 8 тыс. рабочих мест в моногороде Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск" на Ставрополье намерены создать более 8 тыс. рабочих мест в одноименном моногороде. Объем инвестиций составит 19,6 млрд рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"Заключено 30 соглашений об осуществлении деятельности на территории социально-экономического развития "Невинномысск". Его резидентами реализуются инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 19,6 млрд рублей и созданием более 8 тыс. рабочих мест. <…> Уже освоено более 6 млрд рублей инвестиций, создано 893 рабочих места", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Ставрополья Николая Афанасова.

В четверг на пресс-конференции в ТАСС гендиректор Фонда развития моногородов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева представила результаты рейтинга российских моногородов. В десятку лучших по итогам 2020 года вошел единственный моногород Ставрополья Невинномысск.

"То, что Невинномысск в четвертый раз входит в десятку лучших моногородов страны - заслуженно и закономерно. За последние пять лет в нашем городе произошли колоссальные изменения. <…> Высокая оценка деятельности промышленной столицы Ставрополья обусловлена хорошим уровнем развития инженерной, экономической, социальной инфраструктуры, человеческого капитала", - написал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков.

В России к числу территорий с монопрофильной экономикой был отнесен 321 населенный пункт. Для улучшения ситуации в них в 2014 году создан Фонд развития моногородов. Ранее кабмин в рамках реформы институтов развития решил ликвидировать фонд в 2021 году. Планировалось, что его полномочия будут разделены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.