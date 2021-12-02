Дни Москвы начались в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках "Экспо-2020"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дни Москвы начались в Объединенных Арабских Эмиратах 2 декабря. Программа мероприятий, рассчитанная до 8 декабря включительно, проводится в рамках "Экспо-2020", сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Дни Москвы пройдут в ОАЭ с 2 по 8 декабря. Программа мероприятий предусматривает работу в рамках "Экспо" и направлена на развитие внешнеэкономического, инвестиционного и культурного сотрудничества Москвы с партнерами из ОАЭ. В частности, планируется проведение официальных встреч для обмена опытом, а также организация конференций в городах Дубай и Абу-Даби. Их цель - презентовать достижения Москвы и помочь наладить сотрудничество по таким направлениям, как развитие городской инфраструктуры, создание инновационных кластеров и поддержка креативных индустрий", - говорится в сообщении.

Дни Москвы в ОАЭ организованы столичным департаментом внешнеэкономических и международных связей. "Правительство Москвы всегда открыто к развитию сотрудничества с партнерами из ОАЭ. Мы готовы расширять рамки продуктивного взаимодействия. <...> Надеемся, что Дни Москвы станут ярким и запоминающимся событием, которое оставит у жителей ОАЭ исключительно положительные эмоции. Мы верим, что мероприятие станет вкладом в укрепление партнерских отношений между нашими странами и городами", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Черемина.

В рамках Дней Москвы запланирована и обширная культурная программа: выставка современных российских художников, мастер-классы и молодежные мероприятия. Ранее сообщалось, что также в рамках "Экспо-2020" в Дубае с 29 декабря по 2 декабря проходит фестиваль Moskino films festival, который организовала киносеть "Москино".

Также 2 декабря открылся гастрономический фестиваль Moscow Gastronomic Week. Этот проект стал частью масштабной программы в ОАЭ, которая посвящена ключевым направлениям развития российской столицы - от предпринимательства и внедрения передовых технологий до культуры, туризма и гастрономии. В нее также вошли концерты с участием всемирно известных артистов, театральные постановки, кинопоказы, арт-проекты.

"Экспо-2020" в Дубае проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года под девизом "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран, включая Россию, представят на ней передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и аналитики данных, а также свои новейшие технологические разработки в самых разных сферах.