Китай ввел ограничения на ввоз отдельных категорий товаров из России

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Китая ввели новые ограничения на ввоз отдельных категорий товаров из России. Об этом в четверг заявил ТАСС генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"С 29 ноября на железнодорожной станции Суйфэньхэ временно не принимаются из России крытые вагоны с товарами, требующими ручной разгрузки, а также неконтейнерные грузы, такие как уголь, железная руда, удобрения, целлюлоза, руда и сельхозпродукция. Фактически введенный запрет коснулся очень многих позиций российского импорта в Китай, за исключением древесины", - указал он.

"1 декабря аналогичные ограничительные меры введены на другом железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск - Маньчжурия", они распространились и на лесные ресурсы из России, исключение составили только грузы в контейнерах", - добавил дипломат. Как отметил Ощепков, шаги китайской стороны вызваны ухудшением эпидемической ситуации в китайском приграничье.

"Есть и хорошие новости. С 1 декабря функции формирования очереди через автомобильный погранпереход "Забайкальск - Маньчжурия" взяло на себя отделение ФТКУ "Росгранстрой" в Чите. Ранее этим занимался ряд китайских отраслевых ассоциаций, в последнее время их деятельность вызывала сильное недовольство среди автоперевозчиков", - добавил он.

"Техническая работа по сбору информации о водителях и транспортных средствах, которым необходимо выехать в Китай за грузом, сейчас возложена на читинский филиал Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. На его официальном сайте уже появилась специальная электронная платформа для подачи соответствующих заявок на пересечение российско-китайской границы", - отметил генконсул.

Ситуация на границе

30 ноября РЖД сообщила об остановке приема грузов в адрес погранпереходов "Гродеково - Суйфэньхэ" и "Забайкальск - Маньчжурия". Эта мера не коснулась контейнерных перевозок. Как отметила компания, о сроках возобновления приема грузов китайской стороной пока неизвестно. На сети железных дорог находится 6,2 тыс. вагонов с грузами, подпадающими под эти ограничительные меры.

Ранее пресс-служба правительства Забайкалья сообщила о том, что Китай с 3 декабря приостановит работу автомобильного пункта пропуска на погранпереходе "Забайкальск - Маньчжурия" для профилактики распространения коронавируса.