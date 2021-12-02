Бизнес предложил не ограничивать предъявление ПЦР-теста в законопроекте о QR-кодах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин предложил продлить в законопроекте о введении QR-кодов в общественных местах возможность предъявления отрицательного ПЦР-теста гражданам, не получившим QR-код. Об этом он сообщил в четверг на парламентских слушаниях на тему "Развитие предпринимательства - основа благосостояния граждан и роста экономики" в Совете Федерации.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

"Мы считаем, что ПЦР-тест должен быть сохранен и после февраля 2022 года, поскольку именно ПЦР-тестирование гарантирует то, что человек не является носителем вируса", - сказал Калинин.

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.