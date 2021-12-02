Сбер предупредил о новой схеме мошенничества, из-за которой жертва может лишиться жилья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества, которая предполагает не только кражу денег с карты жертвы, но и воздействие на человека таким образом, чтобы он закладывал и продавал недвижимость. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в ходе форума AntiFraud Russia 2021.

"Мы в последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема - это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать", - сказал он.

Ранее сегодня Банк России отчитался о мошеннических операциях за в III квартал, сообщив что за этот период злоумышленники пытались похитить у граждан 3,2 млрд рублей, из них лишь 7,7% удалось вернуть. В прошлом году в III квартале доля возмещенных средств составила 13,1%.

Всего за июль - сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал более 256 тыс. случаев операций, осуществленных без согласия клиентов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.