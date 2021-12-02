Росатом и Framatome будут сотрудничать в производстве топлива и систем управления

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Росатом и французская компания Framatome будут сотрудничать в производстве топлива и автоматизированных систем управления (АСУ ТП), соглашение о стратегическом партнерстве компании подписали в ходе Всемирной ядерной выставки (WNE 2021) в Париже, сообщает департамент коммуникаций российской атомной госкорпорации в четверг.

"Совместно с компанией Framatome мы создаем устойчивую базу для качественного развития атомной энергии в рамках текущих и перспективных направлений сотрудничества. Сегодня мир наконец-то признал, что без атомной генерации невозможно достичь целей углеродной нейтральности, поэтому осталось лишь сплотить усилия и активнее двигается вперед к декарбонизации, что мы и делаем совместно с французскими партнерами", - приводятся в сообщении слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

В 2017 году компании подписали меморандум о взаимопонимании.

В феврале текущего года сообщалось, что Framatome и ТВЭЛ (Топливная компания Росатома) подали в антимонопольное ведомство ФРГ ходатайство о создании совместного предприятия по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций.

ТВЭЛ - один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Является монопольным поставщиком ядерного топлива на всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 15 странах мира, это каждый шестой энергетический реактор.

Framatome - изготовитель и поставщик ядерного оборудования и топлива.