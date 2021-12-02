Россия может принять участие в проектах по развитию гидроэнергетики Центральной Азии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать вопрос участия российских компаний в инвестиционных проектах по развитию водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Об этом он сообщил в своей приветственной речи на втором Евразийском конгрессе.

"Я уже дал поручение о проработке участия российских компаний в инвестиционных проектах по развитию водно-энергетического комплекса Центральной Азии", - сказал он. Новак добавил, что сейчас страны прорабатывают организацию общего электроэнергетического рынка, а также возвращение Таджикистана и Туркмении в объединенную энергосистему Центральной Азии.

"Организация общего электроэнергетического рынка позволит оптимальным образом использовать имеющиеся генерирующие мощности. Мы сможем увеличивать долю возобновляемых источников энергии, и сохранять необходимую надежность энергоснабжения потребителей", - отметил он.

По его словам, сейчас разрабатываются правила будущего общего электроэнергетического рынка стран ЕАЭС, прорабатывается строительство АЭС и гидроэлектростанций.

"Мы приветствуем участие наших компаний в развитии водного энергетического комплекса наших соседей и видим большие перспективы в его развитии", - подчеркнул вице-премьер.