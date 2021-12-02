Глава "Яблока" попросил Минтранс и РЖД ввести в поездах штатных врачей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил обращения к руководителю Минтранса РФ Виталию Савельеву и главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой ввести штатную должность медицинского сотрудника в российских поездах. Текст соответствующего письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю рассмотреть вопрос о введении штатной должности квалифицированного медицинского сотрудника в российских поездах", - отметил Рыбаков.

По его словам, поводом для такого предложения стали "участившиеся случаи гибели пассажиров в результате неоказания своевременной медицинской помощи в поездах дальнего следования".

"Второго декабря 2021 года стало известно о гибели пассажира "Сапсана", который скончался от инсульта. Поезд не остановился для оказания скорой помощи человеку в ближайшем Колпино (в границах Петербурга) и еще 40 минут продолжал движение до Чудово, где врачи скорой помощи констатировали смерть пассажира. 23 августа 2021 года пассажир также скончался в "Сапсане" на пути из Петербурга в Москву", - подчеркнул председатель партии.

Он считает, что расстояния между городами в РФ "не всегда позволяют сделать оперативную остановку в населенном пункте и своевременно доставить пассажира до больницы, вызвать ему скорую помощь". "Зачастую пассажирам необходима своевременная медицинская помощь, которую должен оказать квалифицированный специалист прямо в поезде", - заключил Рыбаков.