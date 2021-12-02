{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Обновлено 

Новак прокомментировал решение ОПЕК+ о наращивании добычи в январе

Вице-премьер РФ объяснил это сбалансированностью рынка и восстановлением спроса на нефть

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Решение ОПЕК+ оставить неизменным рост добычи участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе принято из-за сбалансированности рынка и постепенного восстановления спроса на нефть в мире, сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Договорились о том, что ранее принятое решение о постепенном увеличении добычи ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки не менять. Таким образом, на январь месяц мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Это вызвано, прежде всего, тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос", - отметил он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Мировые цены на нефть
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $67 за баррель
В последний раз стоимость барреля нефти Brent ниже этой отметки была 23 августа
Читать полностью