На онлайн-взаимодействие с бизнесом в сфере лицензирования перейдут 18 ведомств

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Второй этап реформы лицензионно-разрешительной деятельности, который предполагает в том числе переход к цифровому формату взаимодействия ведомств с бизнесом, начинается в России, сообщил в четверг журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Сейчас мы переходим ко второму этапу реформы: с 1 по 31 декабря к электронному взаимодействию будут подключены 18 федеральных органов власти с 41 видом лицензий. Это более 600 тыс. лицензий, что составляет более 90% общего количества действующих в данный момент лицензий. Нашей дальнейшей целью является перевод до конца 2022 года на портале госуслуг еще более 300 видов разрешений", - сказал он.

Первый этап реформы начался в связи с принятием 30 июля постановления правительства "О проведении эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования". В эксперимент первоначально вошли МЧС, Росздравнадзор и Росаккредитация. Доля заявлений, поданных в электронном виде в МЧС России за четыре месяца эксперимента, превысила 12%, в адрес Росаккредитации - 33%, в адрес Росздравнадзора - более 3%.

"Мы переводим формат взаимодействия с бизнесом в электронный вид, избавляем предпринимателя от необходимости сканировать и прилагать большое количество документов, расширяем ведомственный обмен данными, сокращаем регламенты, срок рассмотрения заявления. Если раньше для получения одной лицензии требовалось до двух месяцев, то теперь - три недели, а к концу года это время сократим до двух недель", - отметил Григоренко.

С самого начала реформа реализуется в тесном сотрудничестве с предпринимательским сообществом. Совместными усилиями подготовлен стандарт описания разрешительной деятельности и разработаны чек-листы с критериями их целевого состояния. Подача заявлений в электронном виде, по данным правительства, позволила кардинально упростить и ускорить подачу, прием, рассмотрение заявления и предоставление разрешения по результатам предоставляемых документов. Сегодня для получения одной лицензии требуется предоставить в среднем 10 документов. Планируется, что к концу года этот показатель снизился в два раза, а еще через год - в три раза.