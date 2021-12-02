Бизнес в России сможет оформлять лицензии как в бумажном виде, так и онлайн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Формат оформления бизнесом лицензий не только онлайн, но и в бумажном виде сохранится после завершения реформы лицензионно-разрешительной деятельности. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Мы вообще не ведем диалог в категоричном режиме. Мы все время стараемся делать комфортно: кому-то удобна бумага, кому-то - цифра. Поэтому в пилоте мы оставили старый бумажный способ подачи-получния лицензии и одновременно реализовали [такую возможность] через портал госуслуг в цифровом виде", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Григоренко, бизнес сам может выбрать, получить документ на бланке с печатью или в виде цифрового приложения.

Ранее в четверг Григоренко сообщил, что в рамках реформы лицензионно-разрешительной деятельности до конца 2021 года к цифровому взаимодействию с бизнесом перейдут 18 федеральных органов власти с 41 видом лицензий. Это более 600 тыс. лицензий, что составляет более 90% от общего количества действующих в данный момент лицензий. Дальнейшей целью является перевод до конца 2022 года на портале госуслуг еще более 300 видов разрешений, уточнял он.