Кабмин прорабатывает освобождение ретейла от НДС на продукты для благотворительности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ работает над вопросом освобождения ретейлеров и производителей от уплаты НДС на продукты с истекающими сроками употребления, передаваемые на благотворительную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ) со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Российское правительство прорабатывает отмену НДС для ретейлеров и производителей на продукты с истекающим сроком употребления, если они передают еду на благотворительность", - говорится в сообщении.

В АСИ пояснили, что одним из инициаторов данного процесса является благотворительный "Фонд продовольствия "Русь", создавший первый в стране "банк еды", перенаправляющий продукты с не истекшим сроком годности и товары первой необходимости социально незащищенным категориям населения. Фонд обратился в АСИ за поддержкой и помощью в устранении правовых барьеров.

"Агентство уже получило экспертную позицию из Роскачества, Минтруда России и Минэкономразвития. Они поддерживают внесение изменений в законодательство для устранения налоговых барьеров в части входного налога на добавленную стоимость при передаче товаров на безвозмездной основе", - цитирует пресс-служба АСИ заместителя директора направления "Социальные проекты" агентства Наталью Кремневу.

По ее словам, развитие промышленного фудшеринга в РФ может позволить спасать от утилизации более миллиона тонн продуктов в год.

В свою очередь президент "Фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова подчеркивает, что масштабирование системы фудшеринга требует создания условий и устранения существующих налоговых барьеров для ретейла и производителей, отмечает пресс-служба АСИ. "Даже если бы удалось "спасти" 1,2 млн тонн продуктов, то едой можно было бы обеспечить всех граждан, живущих за чертой бедности в России", - отмечает Назарова.