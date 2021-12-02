Кабардино-Балкария получит 1 млрд рублей на строительство Дворца театров в Нальчике

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Федеральный центр выделит Кабардино-Балкарии (КБР) 1 млрд рублей на завершение строительства Дворца театров в Нальчике, сообщил глава региона Казбек Коков в четверг на своей странице в социальной сети "Instagram".

Он пояснил, что в четверг состоялась рабочая встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой обсудили вопросы, связанные с социально-экономическим положением региона, а также санитарно-эпидемиологическую ситуацию в КБР.

"Региону выделено более миллиарда рублей на завершение Дворца театров. Этот вопрос при участии наших сенаторов получил поддержку на заседании профильного комитета Совета Федерации с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой. В 2024 году здание будет достроено, и это будет Дворец творческой молодежи", - написал Коков.

Руководитель региона добавил, что обсудил с Валентиной Матвиенко предстоящие Дни КБР в Совете Федерации, которые намечены на апрель 2022 года. "Пригласил делегацию Совета Федерации на 100-летие республики. Выражаю искреннюю благодарность Валентине Ивановне Матвиенко за внимание и поддержку по ряду важных для республики проектов. Уверен, подобное взаимодействие КБР с Советом Федерации будет расширяться", - отметил он.