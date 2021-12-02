Дочка "Норникеля" заключила соглашение о сотрудничестве с технопарком Мордовии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Дочерняя структура "Норникеля" компания "Единство", занимающаяся магистральной связью, заключила соглашение с "Технопарк - Мордовия". Документ был подписан на форуме "Арктика: настоящее и будущее", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Это соглашение о намерениях, где мы определили основные направления нашего будущего сотрудничества. Для нас это важно, потому что "Технопарк - Мордовия" - это то место, где наши технологии в области волокна развиваются", - сообщила генеральный директор "Единства" Татьяна Мохова, добавив, что сотрудничество будет вестись в том числе в сфере развития технологий и компетенций.

В свою очередь, генеральный директор технопарка Андрей Николаев отметил, что в его рамках действует единственный в России завод по производству оптоволокна.

Компания "Единство" - магистральный оператор связи, предоставляющий свои услуги в Норильском промышленном районе. Компания реализовала проект по прокладке волокно-оптической линии связи по маршруту Новый Уренгой - Норильск протяженностью 956 км, благодаря которому Норильск обеспечили высокоскоростной линией связи, в том числе Интернетом.

"Технопарк - Мордовия" открылся в 2009 году, он объединяет существующую инновационную инфраструктуру и предприятия республики.

XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2 по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы. В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие темы.Организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.