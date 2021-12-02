Meta расширит действие программы защиты публичных аккаунтов более чем на 50 стран

ТАСС, 2 декабря. Руководство американской компании Meta приняло решение до конца года расширить действие программы Facebook Protect по защите аккаунтов публичных людей от злоумышленников более чем на 50 стран. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

"Мы впервые протестировали Facebook Protect в 2018 году и расширили его в преддверии выборов в США в 2020 году. В сентябре этого года мы начали глобальное расширение <...> К концу года мы планируем распространить программу более чем на 50 стран, включая США, Индию и Португалию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры дополнительной защиты созданы для поддержки пользователей, которые обеспечивают проведение демократических выборов, привлекают правительства и организации к ответственности и защищают права человека по всему миру. По оценкам Meta, эти категории людей чаще всего становятся мишенью для злоумышленников. Благодаря Facebook Protect аккаунты этих групп пользователей защищены двухфакторной аутентификацией, а также программой отлеживаются потенциальные угрозы взлома.

"В рамках постоянного совершенствования системы безопасности мы расширяем программу Facebook Protect, предназначенную для таких людей, как правозащитники, журналисты и государственные служащие, которые с повышенной вероятностью могут стать объектом хакерских атак злоумышленников", - добавили в компании.