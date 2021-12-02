Азаров: нужно укрепить положительное развитие Тольятти перед отказом от статуса моногорода

ТАСС, 2 декабря. Положительные тенденции, которые наблюдаются в развитии моногорода Тольятти, нужно закреплять перед отказом от особого статуса. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отметив, что пока город не готов к снятию этого статуса.

"Мы не готовы [к лишению Тольятти статуса моногорода]. Период небольшой прошел, и вот эти тренды, которые есть почти во всех моногородах, благодаря решениям президента, деятельности Министерства экономического развития, Фонда моногородов, их нужно закреплять. Но в то же время подход Минэкономразвития по территориальному признаку, расстоянию имеет место быть. <…> Это с точки зрения человеческой жизни период [существования Тольятти в статусе моногорода] достаточно продолжительный - 10-12 лет. С точки зрения развития города, конечно, этот период ничтожно мал", - сказал Азаров.

Глава региона отметил, что критерии моногородов требуют переосмысления. При этом он отметил, что вопрос отдаленности моногорода от столицы региона необходимо сделать гибким. Так, расстояние между Самарой и Тольятти превышает показатель, который планирует рассмотреть Минэкономразвития, однако из-за административного устройства, определения границ есть территория, где расстояние между городами составляет примерно 20 км.

"[Из-за] этого критерия крупнейший моногород лишится этого статуса, этой поддержки, которая город когда-то спасла. Потому что, если бы не поддержка президента страны, <…> я думаю, что сейчас Тольятти бы возможно просто не было за эти 12 лет", - сказал Азаров, отметив, что до получения статуса моногорода представители бизнеса предлагали расселить город.

Сейчас Тольятти динамично развивается для людей с разным уровнем образования, квалификации, сообщил Азаров. Сейчас количество вакансий в городе в 2,5 раза превышает число тех, кто ищет работу. Кроме того, в регионе на протяжении трех лет наблюдается приток за счет жителей стран СНГ, последние два года - за счет межрегиональной миграции.

О разработке новых критериев моногородов

Ранее Минэкономразвития предложило изменить критерии определения моногородов в России, в том числе исключить из списка находящиеся в пределах 50 км от региональных столиц. Из этого следует, что статуса моногорода могут лишиться Новочебоксарск, Каспийск, Рузаевка , Тутаев, Заречный и другие.

Также среди критериев, которые и ранее фигурировали в постановлении, численность населения моногорода не должна превышать 3 тыс. человек, а также доля сотрудников градообразующих предприятий должна составлять не менее 20% от численности всех работающих в моногороде граждан.