Forbes: Минсельхоз предложил меры по борьбе с ростом цен на сахар и подсолнечное масло

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз предложил закупать сахар в специальный интервенционный фонд в следующие два года, а также не исключает повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло для сдерживания роста цен на эти товары. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя ведомства.

"Ведомство предлагает закупать сахар в специальный интервенционный фонд в следующие два года, чтобы иметь возможность продавать из этого фонда, когда цены на него резко растут", - пишет издание со ссылкой на представителя Минсельхоза.

Сообщается, что Минсельхоз не исключил повышения экспортной пошлины на подсолнечное масло.

"Увеличение производства подсолнечника в России в текущем году также выступает в качестве дополнительного стабилизирующего фактора на рынке подсолнечного масла", - сообщили изданию в министерстве.

Ранее Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло в России.