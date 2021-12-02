Хуснуллин поручил проработать включение в план ремонт дороги Кисловодск - Карачаевск

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым поручил Минтрансу и Росавтодору включить в план дорожной сети реконструкцию дороги, соединяющей Кисловодск и Карачаевск. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Отдельно обсуждался вопрос финансирования реконструкции автомобильной дороги Кисловодск - Карачаевск. Хуснуллин дал поручение Минтрансу и Росавтодору рассмотреть возможность включения в план дорожной сети данного объекта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили развитие дорожного строительства и планы по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на трехлетний период.

Хуснуллин в ходе встречи также отметил хорошее выполнение показателей национальных проектов в КЧР. "Вы почти по всем показателям находитесь в зеленой зоне, это говорит о системности вашей работы", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.