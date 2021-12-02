Эксперт: предложения Путина по оплате труда шахтеров снизят риски аварий в десятки раз

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Предложения президента РФ Владимира Путина по оплате труда шахтеров снизят риски аварий в десятки раз. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

На совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса в четверг глава государства указал на необходимость уточнить состав условно-постоянной составляющей в структуре оплаты за труд шахтеров, исключив из нее выплаты, зависящие от выработки. По оценке Путина, существующая система оплаты труда "создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности".

"Предложения президента, будучи внедрены на производстве, снизят риски возникновения трагедий, аналогичных произошедшим на "Листвяжной", "Северной" и "Распадской", в десятки раз, - сказал Гришунин. - Конечно, застраховаться от горных ударов невозможно, но прекратить практику сознательного заклеивания датчиков в угоду плану [производства] предложения президента могут".

Путин также напомнил на совещании в четверг, что в 2010 году после аварии на шахте "Распадская" "договаривались о том, что условно-постоянная составляющая в структуре оплаты труда должна быть не менее 70%, и договаривались четко определить структуру этих 70%".

"Сегодня зависимость шахтера от выработки очень велика, при этом отказаться идти в шахту он не имеет возможности, часто шахта является единственным предприятием в месте проживания шахтера, - отметил Гришунин. - Пропорция итоговой оплаты именно так и должна выглядеть, как сказал президент. Беда в том, что в России не функционирует институт профсоюзов, которые могли бы реально защитить работника от произвола руководства".

Об авариях на шахтах

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 46 горняков и пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности.

В результате трех взрывов на шахте "Северная" в Республике Коми в феврале 2016 года погибли 36 человек.

На шахте "Распадская" в Междуреченске в мае 2010 года произошли два взрыва. Трагедия унесла жизни 91 человека, около 100 пострадали. Тела 11 погибших так и не были найдены.